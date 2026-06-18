Фейерверки и громкая музыка по ночам: полиция сделала предупреждение
Астанчан просят соблюдать общественный порядок.
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Столичные полицейские обратились к жителям и гостям с напоминанием о необходимости соблюдать общественный порядок во время праздничных мероприятий и уважать право других на спокойный отдых.
В последнее время в городе участились случаи, когда семейные торжества и дни рождения превращаются в шумные ночные гуляния. Астанчане используют пиротехнику, громкую музыку и другие шумовые эффекты, стараясь сделать праздник более "эффектным", однако это нередко нарушает покой окружающих.
Особую обеспокоенность вызывают ночные фейерверки и салюты в жилых районах. Помимо нарушения тишины, они могут создавать риски для безопасности людей и имущества.
Также такие мероприятия часто сопровождаются распитием алкоголя в общественных местах и оставляют после себя мусор – остатки пиротехники, конфетти и другие отходы во дворах и на улицах.
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