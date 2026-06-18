Столичные полицейские обратились к жителям и гостям с напоминанием о необходимости соблюдать общественный порядок во время праздничных мероприятий и уважать право других на спокойный отдых.

В последнее время в городе участились случаи, когда семейные торжества и дни рождения превращаются в шумные ночные гуляния. Астанчане используют пиротехнику, громкую музыку и другие шумовые эффекты, стараясь сделать праздник более "эффектным", однако это нередко нарушает покой окружающих.

Особую обеспокоенность вызывают ночные фейерверки и салюты в жилых районах. Помимо нарушения тишины, они могут создавать риски для безопасности людей и имущества.

Также такие мероприятия часто сопровождаются распитием алкоголя в общественных местах и оставляют после себя мусор – остатки пиротехники, конфетти и другие отходы во дворах и на улицах.