FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщили на официальном сайте организации.

"Совет FIDE рассмотрел ход выполнения решения Международного спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Федерации шахмат России. Требования CAS не были выполнены в установленные сроки. Совет постановил немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства ФШР", – говорится в сообщении федерации.

При этом российские шахматисты смогут продолжить участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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