FIDE приостановила членство Федерации шахмат России
Сегодня 2026, 12:50
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Сегодня 2026, 12:50Сегодня 2026, 12:50
107Фото: magnific.com
Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщили на официальном сайте организации.
"Совет FIDE рассмотрел ход выполнения решения Международного спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Федерации шахмат России. Требования CAS не были выполнены в установленные сроки. Совет постановил немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства ФШР", – говорится в сообщении федерации.
При этом российские шахматисты смогут продолжить участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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