В Арысском районе выявили крупное хищение бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства. По данным прокуратуры, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива внесла ложные сведения в государственную информационную систему и получила субсидии за скот, которого фактически не было. Суд признал её виновной в мошенничестве в особо крупном размере, передает BAQ.kz.

Что произошло

Нарушения были выявлены прокуратурой Арысского района в ходе проверки. Следствие установило, что в апреле 2021 года председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ы" организовала внесение в информационную систему заведомо ложных данных.

Согласно этим сведениям, кооператив якобы арендовал 2470 голов маточного крупного рогатого скота и 120 племенных быков для проведения селекционной работы. Эти данные стали основанием для получения государственных субсидий, направленных на поддержку животноводства.

Десятки миллионов незаконно полученных субсидий

После внесения данных из государственного бюджета на банковский счёт кооператива было перечислено 24,7 млн тенге. Однако, как выяснилось в ходе проверки, фактическое поголовье скота значительно отличалось от заявленного.

Прокуратура установила, что селекционные работы в кооперативе проводились лишь по 18 племенным быкам и 450 головам маточного поголовья. Таким образом, значительная часть заявленного скота существовала только в документах.

В результате сумма незаконно полученных субсидий составила 20,2 млн тенге.

Мошенничество в особо крупном размере

По факту хищения бюджетных средств прокуратура начала досудебное расследование по статье "мошенничество в особо крупном размере".

20 февраля 2026 года суд признал председателя кооператива виновной.

Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и запрета занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Вся сумма незаконно полученных средств была взыскана и возвращена в доход государства. В прокуратуре уточнили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Не первый случай