Фиктивные командировки и необоснованные премии выявили в ветслужбе ВКО

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области прокуратура выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в КГП на ПХВ «Ұлан-Вет». Общая сумма ущерба государству составила 11,3 млн тенге.

Проверка показала нарушения трудового и бюджетного законодательства, правил бухгалтерского учета, а также требований охраны труда.

В частности, прокуратура выявила незаконное начисление заработной платы, необоснованные премии, выплаты с неясным назначением и фиктивные командировочные расходы.

Нарушения обнаружены и при реализации программы ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных.

Кроме того, выяснилось, что часть сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, а к работе допускались люди, не прошедшие обязательное обучение по технике безопасности. В прокуратуре отметили, что это создавало угрозу жизни и здоровью работников.

По итогам проверки пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, еще двух руководителей – к административной.

На сегодняшний день в бюджет уже вернули 5,5 млн тенге. Работа по взысканию оставшейся суммы продолжается.

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