Фиктивные командировки и необоснованные премии выявили в ветслужбе ВКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Уланском районе Восточно-Казахстанской области прокуратура выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в КГП на ПХВ «Ұлан-Вет». Общая сумма ущерба государству составила 11,3 млн тенге.
Проверка показала нарушения трудового и бюджетного законодательства, правил бухгалтерского учета, а также требований охраны труда.
В частности, прокуратура выявила незаконное начисление заработной платы, необоснованные премии, выплаты с неясным назначением и фиктивные командировочные расходы.
Нарушения обнаружены и при реализации программы ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных.
Кроме того, выяснилось, что часть сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, а к работе допускались люди, не прошедшие обязательное обучение по технике безопасности. В прокуратуре отметили, что это создавало угрозу жизни и здоровью работников.
По итогам проверки пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, еще двух руководителей – к административной.
На сегодняшний день в бюджет уже вернули 5,5 млн тенге. Работа по взысканию оставшейся суммы продолжается.
Прокуратура взыскала 18 млн тенге с недропользователей в СКО
Самое читаемое
- Врача незаконно уволили из-за видео в соцсети в Казахстане
- Сварщикам, техникам и другим рабочим добавят новые требования
- Классы НИШ, РФМШ и БИЛ будут открывать в обычных школах
- Пять детей пострадали от открытых трансформаторов в ЗКО за пять лет
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 9 сентября