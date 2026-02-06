Финансовая пирамида "Asar Baspana": дело направлено в суд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
При координации прокуратуры Алматы Департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды "Asar Baspana", передает BAQ.KZ.
Как стало известно, пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.
– В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тыс граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге. При этом, денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся, – отмечают в прокуратуре г. Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура города призывает граждан быть бдительными, и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода.
Самое читаемое
- Какие трассы в Казахстане закрыли до утра 6 февраля
- Гражданин Афганистана обманул госпрограмму, выдав себя за казаха
- Золото перестало быть "тихой гаванью": что происходит с рынком сегодня
- Зимняя Олимпиада в Италии: сколько Казахстан потратил и на что рассчитывает
- Неожиданный исход: казахстанский призёр ЧМ по боксу проиграл на турнире в Испании