Финансовая пирамида под видом потребкооператива: в Алматы расследуют дело «R.O.I.» с ущербом на 217 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», действовавшей под видом потребительского кооператива.

По данным следствия, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого с ними заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы.

При этом средства новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, которая могла бы обеспечить выплаты всем участникам.

На сегодняшний день потерпевшими признаны 275 граждан. Общая сумма причинённого им ущерба составляет 217 млн тенге.

Следствием также установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы были созданы ещё шесть потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».

По версии следствия, новые организации находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.

Организатор заключён под стражу на два месяца. По санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.

Расследование продолжается.