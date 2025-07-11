Иностранные валюты растут: доллар, евро, юань прибавили в цене
Скачок на валютном рынке.
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
87Фото: Unsplash
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 июля 2025 года доллар США укрепился на 2,46 тенге, достигнув отметки 520,93 тенге, передает BAQ.KZ.
Вместе с долларом подорожали и другие иностранные валюты:
- российский рубль вырос на 0,04 тенге и составил 6,67 тенге;
- китайский юань прибавил 0,29 тенге — до 72,46 тенге;
- евро подорожал на 0,08 тенге и составил 608,31 тенге.
Днем ранее курс на KASE упал до 518,34 тенге.
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