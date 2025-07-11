  • 11 Июля, 17:48
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Иностранные валюты растут: доллар, евро, юань прибавили в цене

Скачок на валютном рынке.

Сегодня, 16:35
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: Unsplash

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 июля 2025 года доллар США укрепился на 2,46 тенге, достигнув отметки 520,93 тенге, передает BAQ.KZ.

Вместе с долларом подорожали и другие иностранные валюты:

  • российский рубль вырос на 0,04 тенге и составил 6,67 тенге;
  • китайский юань прибавил 0,29 тенге — до 72,46 тенге;
  • евро подорожал на 0,08 тенге и составил 608,31 тенге.

Днем ранее курс на KASE упал до 518,34 тенге.

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