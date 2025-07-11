По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 июля 2025 года доллар США укрепился на 2,46 тенге, достигнув отметки 520,93 тенге, передает BAQ.KZ.

Вместе с долларом подорожали и другие иностранные валюты:

российский рубль вырос на 0,04 тенге и составил 6,67 тенге;

китайский юань прибавил 0,29 тенге — до 72,46 тенге;

евро подорожал на 0,08 тенге и составил 608,31 тенге.

Днем ранее курс на KASE упал до 518,34 тенге.