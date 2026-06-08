Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2026 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста мировой экономики на 2026 год. Теперь аналитики ожидают увеличение глобального ВВП на 2,4%, тогда как еще в марте прогнозировали рост на уровне 2,6%, передает BAQ.kz.

В Fitch отмечают, что ускорение инфляции снижает реальные доходы населения, ограничивает потребительские расходы и одновременно увеличивает затраты бизнеса.

Нефть подорожала из-за ситуации в Ормузском проливе

На фоне продолжающегося закрытия Ормузского пролива агентство существенно повысило прогноз по стоимости нефти марки Brent. Если ранее ожидалось, что средняя цена составит около 70 долларов за баррель, то теперь прогноз на 2026 год повышен до 87 долларов.

Аналитики считают, что полноценное восстановление судоходства через пролив вряд ли произойдет раньше июля.

Что ждет крупнейшие экономики

Fitch ухудшило прогноз роста экономики США на текущий год до 1,9%, а для стран еврозоны ожидает рост на уровне всего 0,9%.

В то же время прогноз по Китаю был улучшен. После сильных результатов первого квартала аналитики повысили ожидания роста китайской экономики до 4,6%.

При более негативном сценарии, если средняя цена нефти достигнет 100 долларов за баррель, последствия могут оказаться еще серьезнее. В этом случае рост ВВП США может замедлиться до 0,8%, еврозоны – до 0,3%, а Китая – до 3,4%.

Ставки останутся высокими

По оценкам агентства, Федеральная резервная система США и Банк Англии сохранят процентные ставки на текущем уровне до конца года и начнут снижать их лишь в 2027 году.

Аналитики также обращают внимание на то, что мировая экономика сегодня находится в более сложных условиях, чем несколько лет назад: процентные ставки остаются высокими, рынок труда постепенно охлаждается, а возможности бюджетного стимулирования ограничены.

Искусственный интеллект остается драйвером роста

Одним из немногих факторов, способных частично компенсировать негативное влияние дорогой нефти, в Fitch называют стремительный рост инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

Особенно активно расходы на ИТ-инфраструктуру и ИИ увеличиваются в странах Азии. По мнению аналитиков, этот тренд поддерживает деловую активность и помогает мировой экономике сохранять положительную динамику даже в условиях растущих рисков.

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