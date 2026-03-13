Судьба детского футбола в Казахстане: ФК "Астана" прокомментировал ситуацию вокруг академии
ФК "Астана" прокомментировал появившуюся в соцсетях и отдельных информационных ресурсах информацию о закрытии футбольного центра, передает BAQ.KZ.
Ранее в интернете распространилось видеообращение родительского комитета футбольного центра. В нем родители воспитанников обратились к руководству страны, акиму столицы и министру спорта с просьбой сохранить футбольную школу клуба.
По словам родителей, их беспокоила неопределенность с финансированием центра, и они не хотели переводить детей в другие академии.
Руководство клуба прокомментировали данную ситуацию и сообщили, что информация о закрытии футбольного центра не соответствует действительности.
"В социальных сетях и некоторых информационных ресурсах распространяется недостоверная информация о закрытии футбольного центра ФК “Астана”. Футбольный клуб официально опровергает какие бы то ни было слухи о закрытии футбольного центра", - говорится в сообщении клуба.
В ФК "Астана" также сообщили, что 12 марта состоялась встреча с представителями родительского комитета, где были даны разъяснения о текущей ситуации и планах развития центра.
В клубе подчеркнули, что развитию академии уделяется особое внимание.
"Согласно поручению Президента Республики Казахстан развитию футбольного центра и его воспитанников уделяется особое внимание. Значительное количество выпускников уже заявлено за основную команду, а один из них - Максат Абраев - отметился забитым мячом в стартовом туре Премьер-лиги", - отметили в клубе.
В ФК "Астана" также призвали болельщиков и родителей воспитанников ориентироваться только на официальную информацию.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев на IV Национальном курултае в Бурабае призвал предпринимателей рассматривать клубный футбол как бизнес и подчеркнул важность приватизации клубов.
В сентябре 2025 года Глава государства поручил министру туризма и спорта Ерболу Мырзабосынову ускорить приватизацию футбольных клубов.
К началу сезона-2026 чемпионата Казахстана по футболу в стране были приватизированы клубы "Кайрат", "Кайсар", "Женис", "Кызылжар", "Шахтер", "Актобе", "Ордабасы" и "Окжетпес".
В декабре 2025 года Ербол Мырзабосынов, отвечая на вопросы корреспондента BAQ.KZ на брифинге в правительстве сообщил, что ФК "Астана" был найден инвестор.
