ФК "Астана" прокомментировал появившуюся в соцсетях и отдельных информационных ресурсах информацию о закрытии футбольного центра, передает BAQ.KZ.

Ранее в интернете распространилось видеообращение родительского комитета футбольного центра. В нем родители воспитанников обратились к руководству страны, акиму столицы и министру спорта с просьбой сохранить футбольную школу клуба.

По словам родителей, их беспокоила неопределенность с финансированием центра, и они не хотели переводить детей в другие академии.

Руководство клуба прокомментировали данную ситуацию и сообщили, что информация о закрытии футбольного центра не соответствует действительности.

"В социальных сетях и некоторых информационных ресурсах распространяется недостоверная информация о закрытии футбольного центра ФК “Астана”. Футбольный клуб официально опровергает какие бы то ни было слухи о закрытии футбольного центра", - говорится в сообщении клуба.

В ФК "Астана" также сообщили, что 12 марта состоялась встреча с представителями родительского комитета, где были даны разъяснения о текущей ситуации и планах развития центра.

В клубе подчеркнули, что развитию академии уделяется особое внимание.

"Согласно поручению Президента Республики Казахстан развитию футбольного центра и его воспитанников уделяется особое внимание. Значительное количество выпускников уже заявлено за основную команду, а один из них - Максат Абраев - отметился забитым мячом в стартовом туре Премьер-лиги", - отметили в клубе.

В ФК "Астана" также призвали болельщиков и родителей воспитанников ориентироваться только на официальную информацию.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев на IV Национальном курултае в Бурабае призвал предпринимателей рассматривать клубный футбол как бизнес и подчеркнул важность приватизации клубов.

В сентябре 2025 года Глава государства поручил министру туризма и спорта Ерболу Мырзабосынову ускорить приватизацию футбольных клубов.

К началу сезона-2026 чемпионата Казахстана по футболу в стране были приватизированы клубы "Кайрат", "Кайсар", "Женис", "Кызылжар", "Шахтер", "Актобе", "Ордабасы" и "Окжетпес".

В декабре 2025 года Ербол Мырзабосынов, отвечая на вопросы корреспондента BAQ.KZ на брифинге в правительстве сообщил, что ФК "Астана" был найден инвестор.