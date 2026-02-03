Флаги Казахстана и портреты Токаева: Исламабад готовится к визиту Президента РК
Телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.
На опубликованных кадрах видно, что по городу вдоль дорог и улиц размещены плакаты с приветствием и фото Президента Казахстана, а также повсюду развевается государственный флаг Республики.
3–4 февраля 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Исламскую Республику Пакистан.
В рамках визита запланированы переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари. Стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарных связей между двумя странами.
Кроме того, Глава государства примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, на котором будут обсуждаться возможности расширения инвестиций и совместных проектов.
