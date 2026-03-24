В социальных сетях обсуждают ситуацию с возможным овербукингом на рейсе авиакомпании FlyArystan из Усть-Каменогорска в Астану. Поводом стал пост пользователя, которая сообщил, что ее мать не пустили на борт, несмотря на наличие действующего билета и пройденную регистрацию, передает BAQ.KZ.

Речь идет о рейсе FS7373 с вылетом в 19:45. По словам автора публикации, пассажирке отказали в посадке из-за того, что билетов было продано больше, чем мест в самолете. Также утверждалось, что ей не предложили пересадку на ближайший рейс и альтернативные варианты решения ситуации.

Ситуацию прокомментировал общественный деятель Мурат Абенов. В социальных сетях он отметил, что практика овербукинга применяется во многих странах мира, поскольку часть пассажиров обычно не приходит на рейс. Однако, по его словам, в развитых странах действуют четкие механизмы защиты прав пассажиров.

Позже авиакомпания FlyArystan выступила с официальным комментарием. В компании сообщили, что на рейсах FS7371/7372 по маршруту Астана – Усть-Каменогорск – Астана возникла необходимость продлить техническое обслуживание воздушного судна Airbus A320.

В связи с этим самолет был заменен на воздушное судно авиакомпании Air Astana с меньшей вместимостью, что привело к ситуации, когда количество подтвержденных бронирований превысило число доступных мест.

В авиакомпании заявили, что пассажирам были предложены альтернативные варианты перелета либо полный возврат стоимости билетов, а также предоставлены компенсации в виде ваучеров.

«Авиакомпания принимает все необходимые меры для минимизации возможных неудобств. Подобные решения принимаются для предотвращения более длительных задержек рейсов и обеспечения безопасности полетов», — сообщили в FlyArystan.

Обсуждение ситуации продолжается в социальных сетях. Пользователи также поднимают вопрос о необходимости более четкого регулирования практики овербукинга и усиления защиты прав пассажиров в Казахстане.