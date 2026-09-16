FlyDubai запустит грузовые рейсы в Алматы
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Со 2 октября 2026 года авиакомпания FlyDubai планирует запустить грузовые рейсы по маршруту Алматы – Дубай – Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.
Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 737. Рейсы предназначены для перевозки импортных и экспортных грузов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В Минтрансе отмечают, что новое авиасообщение расширит логистические возможности для казахстанского бизнеса и будет способствовать развитию торгово-экономических связей между двумя странами.
Развитие грузовой авиации остается одним из направлений работы по укреплению транспортно-логистического потенциала Казахстана. В ведомстве также продолжают работу по развитию авиационных хабов и расширению международного воздушного сообщения.
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