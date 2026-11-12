Фонд науки выделил 1,15 млрд теңге на «инновационные макароны»: директор фирмы под стражей

Деньги на инновационные макароны из растительного сырья ушли через аффилированные компании, а закупленное оборудование оказалось непригодным для производства. Ущерб государству составил 945 млн теңге.

Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры окончил расследование в отношении директора ТОО «Bal halal». Подозреваемая помещена под стражу.

В 2023–2024 годах компания получила от АО «Фонд науки» 1,15 млрд теңге по четырем проектам коммерциализации научных разработок. Предприятие обещало выпускать инновационные макаронные изделия из растительного сырья и муку, обогащенную микронутриентами.

Деньги выделили на закуп оборудования, подготовку производственных помещений, сырье и комплектующие, монтаж, ремонт и запуск выпуска продукции. Следственные эксперименты показали, что купленное оборудование не позволяет производить продукцию, заявленную в проектах.

По данным следствия, для вывода денег использовали ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и услуг на его счета перевели 736,4 млн теңге. В схеме участвовали и другие компании, в том числе ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ».

Контроль за проектами, как установили в АФМ, был формальным. Акты мониторинга составляли без выезда на производство и проверки работ. Документы готовили сами сотрудники ТОО «Bal halal», а члены мониторинговых групп их подписывали.

После обналичивания подозреваемая, по данным следствия, внесла 88,5 млн теңге наличными на счета ТОО «Bal halal» и выдала их за собственное софинансирование проектов.

С санкции суда на имущество подозреваемой наложили арест на 830 млн теңге. Под арестом пять земельных участков, четыре автомашины, квартира в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.

Расследование окончено. Другие подробности в АФМ не раскрывают со ссылкой на статью 201 УПК РК.

Накануне председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на заседании Курултая сообщил, что из 13 млрд теңге, которые по итогам аудита науки подлежат возмещению, вернуть удалось чуть более 19 млн теңге.