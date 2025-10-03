В Астане завершился XVI Евразийский форум KAZENERGY, который собрал членов Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководителей международных организаций, топ-менеджеров крупнейших мировых и национальных энергетических компаний, а также ведущих экспертов и представителей научного сообщества.

Ключевые итоги второго дня форума — в материале корреспондента BAQ.KZ.

От имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева к участникам форума обратился премьер-министр Олжас Бектенов. В обращении, зачитанном премьер-министром, глава государства поздравил участников с 20-летием Ассоциации KAZENERGY и подчеркнул, что энергетическая отрасль переживает серьёзные трансформации.

Олжас Бектенов на Kazakhstan Energy Week 2025 заявил, что нефтегазовый сектор страны перестает быть исключительно сырьевым и трансформируется в современный промышленно-технологический кластер.

По его словам, будущее Казахстана напрямую связано с технологическим прогрессом, и в этой сфере уже есть ощутимые результаты. Также он сообщил, что Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках ОПЕК+.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс также выступил на форуме. Он отметил, что Казахстан может стать ведущим региональным энергетическим хабом.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов представил стратегию развития отрасли. Глава Министерства энергетики обозначил стратегию страны, направленную на укрепление энергетической безопасности и инвестиционной привлекательности на фоне глобальных изменений. По его словам, Казахстан будет развивать геологоразведку по новым правилам.

Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Франческо Ла Камер, выступая на форуме, заявил, что Казахстан становится активным архитектором устойчивого и безопасного энергетического будущего.

"Изменение климата и устойчивая энергетика"

В рамках форума прошла сессии высокого уровня ШОС и Лиги арабских государств "Изменение климата и устойчивая энергетика". Директор ЛАГ по окружающей среде Махмуд Фатхаллах подчеркнул необходимость внедрения умных сетей и передовых технологий для повышения маневренности энергосистем и их устойчивости.

Генсек СВМДА Кайрат Сарыбай заявил, что устойчивое будущее возможно только через региональное сотрудничество, развитие зеленой экономики и справедливый энергетический переход.

Кадры отрасли

Отдельное внимание на форуме было уделено вопросу кадров. Так на панельной сессии "Год рабочих профессий: энергия людей" форума KAZENERGY руководитель аппарата Министерства энергетики РК Жанар Жарылгасова рассказала, как Казахстан продвигается в модернизации энергетики и реализации целей зеленого перехода.

По ее словам, человеческий капитал сегодня становится ключевым фактором конкурентоспособности отрасли.

Президент Назарбаев Университета Вакар Ахмад подчеркнул ключевую роль образования и взаимодействия академической среды с индустрией и государством в формировании кадрового потенциала Казахстана.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что Казахстан одним из первых в регионе внедряет искусственный интеллект как обязательный элемент высшего образования.

Энергетический переход: вызовы и решения

На стратегической сессии о глобальном энергопереходе и балансе углеводородов председатель Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков отметил, что текущие геополитические события оказывают значительное влияние на мировую энергетику.

В свою очередь, мажилисмен Едил Жаңбыршын поднял ряд ключевых вопросов, связанных с развитием нефтегазовой отрасли Казахстана. По его словам, нефтегазовый сектор остаётся основой национальной экономики, однако в этой сфере сохраняется немало нерешённых проблем. Депутат также подчеркнул, что при заявленном ориентире — добывать 100 млн тонн нефти в год — чёткие механизмы достижения этой цели пока не выработаны.

На сессии "Формирование устойчивых энергетических решений: зелёные коридоры и справедливый переход" выступил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов. Он отметил, что Казахстан продолжает активно продвигаться в направлении "зелёной" энергетики, несмотря на сохраняющуюся высокую долю угля и газа в структуре национальной генерации.

Болат Акчулаков: "XVI KAZENERGY форум стал важной глобальной площадкой для энергетического диалога"

По итогам Kazakhstan Energy Week – 2025 и XVI Евразийского KAZENERGY форума председатель Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков в итервью BAQ.KZ отметил значимость мероприятия и его роль в международной энергетике.

"За 20 лет существования нашей ассоциации данный форум действительно стал Евразийским и в целом глобальным международным энергетическим форумом. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что он признан важнейшей диалоговой площадкой".

По словам Акчулакова, форум традиционно привлекает внимание экспертов самого высокого уровня.

"Как правило, присутствуют на наших мероприятиях гости высокого уровня. И не просто гости высокого уровня, а эксперты высокого класса".

Особое внимание в этом году привлекло участие руководителя ОПЕК, что, по мнению главы KAZENERGY, подтверждает роль Казахстана в мировой энергетике.

"Если вы заметили, на этом форуме впервые у нас участвует глава ОПЭК, что ещё раз подчеркивает и роль Казахстана в целом в энергетическом балансе в мировом рынке. И важность вообще в целом вопроса так называемого мегаперехода".

Акчулаков подчеркнул, что ключевая философия дискуссий на форуме заключается в поиске баланса между традиционной и "зелёной" энергетикой.

"На одной сессии участвовали и глава ОПЭК, который представляет производителей нефти, и глава агентства IRENA. Это очень интересное сочетание, когда можно дискутировать. Вот такая философия заседаний — найти баланс".

Подводя итоги, председатель Ассоциации отметил, что форум помог приблизить позиции сторон и наметить общие ориентиры будущего.

В нынешнем году в мероприятии приняли участие более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Ранее BAQ.KZ писал об итогах первого дня форума.

