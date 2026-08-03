В Акмолинской области водителей предупредили, что фотографии с подсолнухами могут обернуться серьезными последствиями.

По данным полиции, c начала цветения около 25 автомобилистов уже привлекли к административной ответственности за нарушение требований дорожных знаков.

Кроме того, в полиции добавили, что цветущие поля подсолнухов вдоль автодороги Астана – Щучинск привлекают десятки автомобилистов. Однако ради красивых фотографий некоторые водители останавливаются прямо на скоростной трассе, игнорируя требования Правил дорожного движения.

Как отметил исполняющий обязанности командира 2-го взвода батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области, капитан полиции Ербол Дуйсетай, данный участок является скоростным автобаном, где остановка транспортных средств запрещена.

«Здесь установлены все необходимые дорожные знаки, в том числе знак "Остановка запрещена", а также нанесена соответствующая дорожная разметка», – пояснил он.

Полицейские отмечают, что остановка на скоростной автодороге создает реальную угрозу безопасности как для самих водителей, так и для других участников движения. При этом отъезд автомобиля после появления патрульной машины не освобождает водителя от ответственности за уже допущенное нарушение.

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