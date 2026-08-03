Фото с подсолнухами может обернуться штрафом: полиция предупредила водителей
В Акмолинской области около 25 водителей привлекли к административной ответственности за остановку на трассе Астана – Щучинск.
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В Акмолинской области водителей предупредили, что фотографии с подсолнухами могут обернуться серьезными последствиями.
По данным полиции, c начала цветения около 25 автомобилистов уже привлекли к административной ответственности за нарушение требований дорожных знаков.
Как отметил исполняющий обязанности командира 2-го взвода батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области, капитан полиции Ербол Дуйсетай, данный участок является скоростным автобаном, где остановка транспортных средств запрещена.
«Здесь установлены все необходимые дорожные знаки, в том числе знак "Остановка запрещена", а также нанесена соответствующая дорожная разметка», – пояснил он.
Полицейские отмечают, что остановка на скоростной автодороге создает реальную угрозу безопасности как для самих водителей, так и для других участников движения. При этом отъезд автомобиля после появления патрульной машины не освобождает водителя от ответственности за уже допущенное нарушение.
Ранее опасный заезд на гидроцикле закончился штрафами в Жетысу.
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