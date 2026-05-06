Пожар на LRT в Астане ликвидирован: что происходит на станции сейчас

Журналист BAQ.KZ выехал на станцию LRT «Театр» в Астане, где накануне вечером произошло возгорание, чтобы лично проверить обстановку. На месте - спокойная рабочая атмосфера, следов серьезного ущерба не зафиксировано.

По информации City Transportation Systems, инцидент произошёл 5 мая 2026 года около 22:18 во входной группе северного перехода.

Во время сварочных работ загорелся строительный мусор - предположительно, из-за попадания искры на стекловату.

Дежурный персонал станции оперативно ликвидировал огонь с помощью первичных средств пожаротушения. Распространения на конструкции и оборудование не допущено, пострадавших нет.

Переход открыт, оборудование функционирует в штатном режиме, признаков повреждений инфраструктуры не наблюдается.

На месте работают сотрудники, продолжаются плановые работы.

Начальник станции Руслан Динабеков подтвердил, что ситуация находилась под контролем с первых минут:

«Во время сварочных работ упала искра, рядом находилась стекловата, поэтому произошло небольшое возгорание. Наши сотрудники сразу отреагировали и самостоятельно потушили огонь. Жители соседнего дома вызвали пожарные службы, но к тому моменту всё уже было локализовано. Примерно через 15–25 минут ситуация была полностью под контролем. Также прибыли полиция и другие службы. Сейчас угрозы нет», - сообщил он.

На станции не наблюдается следов паники или эвакуации, движение не нарушено.

По словам сотрудников, происшествие носило локальный характер и не повлияло на работу объекта.

Источник фото: Артем Чурсинов