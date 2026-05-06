В Астане на станции LRT произошло возгорание во время проведения сварочных работ, передает BAQ.kz.

По данным компании City Transportation Systems, инцидент произошёл во входной группе северного перехода станции "Театр".

“При проведении сварочных работ во входной группе северного перехода станции “Театр” произошло локальное возгорание строительного мусора. Возгорание оперативно ликвидировал дежурный персонал станции с применением первичных средств пожаротушения. Распространения огня на конструкции и оборудование станции не допустили”, – сообщили в компании.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, система легкорельсового транспорта (ЛРТ) находится на завершающем этапе подготовки к запуску. Тестовые испытания подвижного состава и основных систем линии LRT завершены в полном объёме.

С 5 мая движение поездов LRT было временно приостановлено в связи с проведением плановых клининговых и регламентных работ.

