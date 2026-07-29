Полицейские Жамбылской области задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в 2018 году в Меркенском районе. Раскрыть преступление спустя восемь лет помог фоторобот, составленный сразу после нападения, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, в 2018 году на автодороге в Меркенском районе неизвестный мужчина напал на женщину, избил ее и похитил золотые украшения, после чего скрылся.

Сразу после происшествия были проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Со слов потерпевшей полицейские составили фоторобот предполагаемого нападавшего, однако установить его личность тогда не удалось.

Спустя восемь лет во время анализа материалов нераскрытых преступлений один из сотрудников полиции узнал на фотороботе человека, которого видел ранее. Эта информация позволила продолжить оперативную разработку.

В результате комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, правоохранители установили местонахождение и задержали 41-летнего подозреваемого.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В полиции отметили, что работа по нераскрытым преступлениям продолжается независимо от срока их совершения, а новые данные, опыт сотрудников и повторный анализ материалов нередко помогают установить виновных даже спустя годы.

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