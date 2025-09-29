  • 29 Сентября, 10:36

Футболистов "Реала" встретили баурсаками в Алматы

Сегодня, 09:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
106
Фото: скриншот из видео

В Алматы с национальным колоритом встретили игроков испанского футбольного клуба "Реал Мадрид, прибывших для участия в матчах Лиги чемпионов УЕФА, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Международном аэропорту Алматы, гостей угостили баурсаками и встретили традиционным казахским гостеприимством. Особое впечатление на футболистов произвело исполнение гимна Лиги чемпионов на народных инструментах, объединившее спортивную атмосферу с национальным звучанием.

В южной столице отметили, что приезд "Реала" стал значимым событием для болельщиков и любителей футбола в Казахстане.

 
Ранее "Реал" назвал состав на матч с "Кайратом" в Алматы.
 
Встреча состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы.

Самое читаемое

Наверх