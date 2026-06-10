Сомалийского арбитра не впустили в США накануне футбольного ЧМ
Его отправили обратно в Стамбул.
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Сомалийский футбольный арбитр Омар Артан заявил, что его не пустили в Соединенные Штаты Америки, несмотря на наличие всех необходимых документов и визы.
По его словам, он прилетел из Стамбула в международный аэропорт Майами, где его задержали иммиграционные службы. Артан прошёл многочасовой допрос, который длился около 11 часов, после чего ему отказали во въезде в страну и отправили обратно в Стамбул.
Из-за этого решения его исключили из списка судей Чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает BBC.
"Я очень, очень разочарован. Я всего лишь арбитр, который пытается осуществить свою самую большую мечту в моей жизни, – приехать на чемпионат мира", – сказал он в интервью.
Власти США не раскрыли причины отказа. Однако ранее сообщалось, что Сомали входит в список стран, для граждан которых действуют строгие ограничения на въезд в США из-за вопросов национальной безопасности.
Международная федерация футбола подтвердила, что Омар Артан не сможет участвовать в турнире. В организации отметили, что не контролируют визовые решения принимающей страны.
Представитель Министерства по делам молодёжи и спорта Сомали заявил, что у арбитра были все необходимые документы в порядке. Также сообщается, что ему ранее выдали дипломатический паспорт для облегчения поездок.
Посольство Сомали в Найроби подтвердило факт отказа во въезде.
Напомним, 11 июня в США стартует Чемпионат мира по футболу.
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