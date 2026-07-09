Гарвард, Оксфорд и Кембридж приедут в Алматы на чемпионат мира по шахматам

Алматы примет финал командного чемпионата мира среди университетов, передает BAQ.KZ.

С 3 по 10 августа 2026 года в Алматы пройдет финал FIDE World University Team Chess Championship – главного мирового командного турнира по шахматам среди студентов.

В соревнованиях примут участие сильнейшие университетские команды из Америки, Европы, Азии и Африки. Помимо победителей квалификационных этапов, на турнир приглашены ведущие мировые вузы, получившие специальные wild card.

Среди них – Гарвардский университет, Оксфордский университет, Кембриджский университет и Пекинский университет. Также за чемпионский титул поборются Университет Сент-Луиса, Техасский университет в Далласе, Вебстерский университет, Уральский горный университет, Национальный технический университет Афин, Университет Чили и Университет Гунадарма.

Казахстан на домашнем турнире представят сразу два университета – Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский национальный университет спорта, который получил специальное приглашение организаторов.

Еще три университета, которые получат wild card, будут объявлены позднее.

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