Гарвард, Оксфорд и Кембридж приедут в Алматы на чемпионат мира по шахматам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Алматы примет финал командного чемпионата мира среди университетов, передает BAQ.KZ.
С 3 по 10 августа 2026 года в Алматы пройдет финал FIDE World University Team Chess Championship – главного мирового командного турнира по шахматам среди студентов.
В соревнованиях примут участие сильнейшие университетские команды из Америки, Европы, Азии и Африки. Помимо победителей квалификационных этапов, на турнир приглашены ведущие мировые вузы, получившие специальные wild card.
Среди них – Гарвардский университет, Оксфордский университет, Кембриджский университет и Пекинский университет. Также за чемпионский титул поборются Университет Сент-Луиса, Техасский университет в Далласе, Вебстерский университет, Уральский горный университет, Национальный технический университет Афин, Университет Чили и Университет Гунадарма.
Казахстан на домашнем турнире представят сразу два университета – Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский национальный университет спорта, который получил специальное приглашение организаторов.
Еще три университета, которые получат wild card, будут объявлены позднее.
Читай также:
За пределами спортивных арен: громкие скандалы с участием казахстанских спортсменов
Самое читаемое
- Казахстанец накопил на пенсию почти 388 миллионов тенге
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- Казахстанцам начали рассылать письма из налоговой: кого заподозрили в скрытом бизнесе
- Директор предприятия пытался подкупить следователя в области Улытау
- В школах Казахстана внедрят новую систему медицинских осмотров