Гарварду запретили принимать иностранных студентов: что ответил Казахстан
В Миннауки РК прокомментировали информацию о запрете иностранным студентам учиться в Гарварде.
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23 мая 2025 года Министерство науки и высшего образования Казахстана отреагировало на сообщения в зарубежных СМИ о запрете Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, передает BAQ.KZ.
Пресс-секретарь ведомства Олжас Беркинбаев сообщил на своей странице в Facebook, что в настоящее время в Гарварде по программе "Болашак" обучаются 7 граждан Казахстана. Информация о казахстанцах, обучающихся по другим программам или за собственные средства, в министерстве отсутствует. В связи с этим планируется направить соответствующие запросы в профильные структуры.
"Нам поступают вопросы, касающиеся Гарвардского университета. Делимся только следующей информацией: на сегодняшний день по программе „Болашак“ в Гарварде обучаются 7 человек. Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы", — написал он.
Ранее американские СМИ сообщили, что Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. Причиной стали обвинения в поощрении антисемитизма и связях с Коммунистической партией Китая.
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