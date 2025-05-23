23 мая 2025 года Министерство науки и высшего образования Казахстана отреагировало на сообщения в зарубежных СМИ о запрете Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, передает BAQ.KZ.

Пресс-секретарь ведомства Олжас Беркинбаев сообщил на своей странице в Facebook, что в настоящее время в Гарварде по программе "Болашак" обучаются 7 граждан Казахстана. Информация о казахстанцах, обучающихся по другим программам или за собственные средства, в министерстве отсутствует. В связи с этим планируется направить соответствующие запросы в профильные структуры.

"Нам поступают вопросы, касающиеся Гарвардского университета. Делимся только следующей информацией: на сегодняшний день по программе „Болашак“ в Гарварде обучаются 7 человек. Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы", — написал он.

Ранее американские СМИ сообщили, что Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. Причиной стали обвинения в поощрении антисемитизма и связях с Коммунистической партией Китая.