ГАСК сможет проводить проверки на основании публикаций в СМИ и соцсетях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане в новом Строительном кодексе вводится механизм планового инспектирования и расширяется участие органов ГАСК и МЧС при приемке зданий в эксплуатацию, передает BAQ.kz.
Согласно изменениям, инспекции будут проводиться по графику, который застройщик обязан представить вместе с уведомлением о начале строительно-монтажных работ. Если план отсутствует, инспекторы обязаны выехать на объект при вводе его в эксплуатацию.
Также увеличиваются минимальные гарантийные сроки:
- на несущие конструкции, кровлю и фасад — до 10 лет,
- на строительные объекты в целом — до 5 лет.
Вводится и новый инструмент — мера оперативного реагирования. Она позволит ГАСК проводить проверки на основании публикаций в СМИ, данных соцсетей и обращений граждан. В случае выявления грубых нарушений стройку смогут приостанавливать до полного их устранения.
Напомним, Мажилис принял во втором чтении новый Строительный кодекс и пакет сопутствующих поправок, разработанных в рамках поручений Главы государства по обновлению и систематизации законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
Самое читаемое
- Украина согласилась с предложенным Америкой мирным соглашением – источник
- Будут ли повышать зарплаты учителям в 2026 году
- В Казахстане повысили соцпособия: опубликованы новые суммы выплат за 2025 год
- Как изменятся коммунальные тарифы в Казахстане в 2026 году
- Шавкат Рахмонов вернулся в топ-3 полусреднего веса UFC