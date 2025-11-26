В Казахстане в новом Строительном кодексе вводится механизм планового инспектирования и расширяется участие органов ГАСК и МЧС при приемке зданий в эксплуатацию, передает BAQ.kz.

Согласно изменениям, инспекции будут проводиться по графику, который застройщик обязан представить вместе с уведомлением о начале строительно-монтажных работ. Если план отсутствует, инспекторы обязаны выехать на объект при вводе его в эксплуатацию.

Также увеличиваются минимальные гарантийные сроки:

на несущие конструкции, кровлю и фасад — до 10 лет,

на строительные объекты в целом — до 5 лет.

Вводится и новый инструмент — мера оперативного реагирования. Она позволит ГАСК проводить проверки на основании публикаций в СМИ, данных соцсетей и обращений граждан. В случае выявления грубых нарушений стройку смогут приостанавливать до полного их устранения.

Напомним, Мажилис принял во втором чтении новый Строительный кодекс и пакет сопутствующих поправок, разработанных в рамках поручений Главы государства по обновлению и систематизации законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.