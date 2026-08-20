Газовые сети Казахстана готовы к зиме на 91%
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В Казахстане продолжается подготовка газовой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.
По информации Министерства энергетики, общая готовность газораспределительных сетей АО «QazaqGaz Aimaq» сейчас составляет 91%.
Сколько сетей подготовили
В зоне ответственности компании находится около 77 тысяч километров газораспределительных сетей, а также объекты и сооружения газового хозяйства.
В течение лета специалисты совместно с АО «Интергаз Центральная Азия», коммунальными службами, региональными управлениями ЖКХ и крупными предприятиями проводят профилактические и ремонтные работы.
Какие работы уже завершили
По данным ведомства, на сегодняшний день выполнено:
- текущий ремонт ГРП и ГРПБ – 92%;
- ремонт ГРПШ и ШРП – 93%;
- ремонт средств электрохимической защиты – 93%;
- приборное обследование газопроводов – 96%;
- техническое обслуживание отключающих устройств – 84%.
Что делают для снижения рисков
В 2026 году компания проводит дополнительные мероприятия, направленные на устранение причин снижения давления газа и снижение риска аварий на газораспределительных сетях.
Всего запланировано 227 таких мероприятий. Из них уже выполнено 206, или 91%.
В частности, закольцовка газопроводов выполнена на 93%, установка дополнительных ШГРП – на 90%, замена регуляторов давления на ШГРП – на 90%, увеличение диаметра газопроводов – на 89%.
Сколько специалистов задействовано
К подготовке газового хозяйства привлечены 6 306 работников производственного персонала.
На обслуживании компании находятся 287 360 единиц ГРП, ПГБ и ШГРП.
В ведомстве отмечают, что проводимые работы направлены на обеспечение стабильного, бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей в период максимальных зимних нагрузок.
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