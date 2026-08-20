Газовые сети Казахстана готовы к зиме на 91%

В Казахстане продолжается подготовка газовой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

По информации Министерства энергетики, общая готовность газораспределительных сетей АО «QazaqGaz Aimaq» сейчас составляет 91%.

Сколько сетей подготовили

В зоне ответственности компании находится около 77 тысяч километров газораспределительных сетей, а также объекты и сооружения газового хозяйства.

В течение лета специалисты совместно с АО «Интергаз Центральная Азия», коммунальными службами, региональными управлениями ЖКХ и крупными предприятиями проводят профилактические и ремонтные работы.

Какие работы уже завершили

По данным ведомства, на сегодняшний день выполнено:

текущий ремонт ГРП и ГРПБ – 92%;

ремонт ГРПШ и ШРП – 93%;

ремонт средств электрохимической защиты – 93%;

приборное обследование газопроводов – 96%;

техническое обслуживание отключающих устройств – 84%.

Что делают для снижения рисков

В 2026 году компания проводит дополнительные мероприятия, направленные на устранение причин снижения давления газа и снижение риска аварий на газораспределительных сетях.

Всего запланировано 227 таких мероприятий. Из них уже выполнено 206, или 91%.

В частности, закольцовка газопроводов выполнена на 93%, установка дополнительных ШГРП – на 90%, замена регуляторов давления на ШГРП – на 90%, увеличение диаметра газопроводов – на 89%.

Сколько специалистов задействовано

К подготовке газового хозяйства привлечены 6 306 работников производственного персонала.

На обслуживании компании находятся 287 360 единиц ГРП, ПГБ и ШГРП.

В ведомстве отмечают, что проводимые работы направлены на обеспечение стабильного, бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей в период максимальных зимних нагрузок.