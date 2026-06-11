Газовый завод показывал нули в отчетности и задолжал бюджету 882 млн тенге
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Прокуратура Жамбылского района выявила крупную задолженность по акцизному налогу на одном из газоперерабатывающих предприятий региона. В результате вмешательства надзорного органа в бюджет было взыскано более 882 млн тенге, сообщает BAQ.kz.
Проверка соблюдения налогового законодательства показала, что предприятие, занимающееся переработкой газа, подавало налоговые декларации с нулевыми показателями, несмотря на наличие обязательств по уплате акцизного налога.
Фактически компания должна была перечислять акцизы в бюджет, однако платежи не производились.
При этом органы государственных доходов своевременно не приняли меры по взысканию образовавшейся задолженности.
В ходе проверки установлено, что с октября 2025 года предприятие не уплатило акцизный налог на общую сумму 882 млн тенге.
После внесения акта прокурорского надзора в адрес Управления государственных доходов задолженность была взыскана в полном объеме и перечислена в государственный бюджет.
По данным прокуратуры, всего за пять месяцев текущего года в результате надзорной деятельности в доход государства в Жамбылском районе обеспечено поступление более 1 млрд тенге.
Ранее в области Жетысу раскрыли схему начисления платы за неоказанные газовые услуги.
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