Где больше всего электрокаров в Казахстане

В Казахстане число электромобилей за год выросло более чем на 55%.

По состоянию на 1 июня 2026 года в республике зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля. За год их количество увеличилось на 55,6%. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года в стране насчитывалось 15 835 электрокаров.

Больше всего электромобилей зарегистрировано в Алматы. На город приходится 62% всего парка электрокаров страны – 15 280 автомобилей.

В тройку регионов-лидеров также вошли Астана, где зарегистрировано 2 885 электромобилей, и Алматинская область с 1 589 машинами.

Электромобили зарегистрированы во всех регионах страны, однако их количество распределено неравномерно. Меньше всего таких автомобилей насчитывается в области Абай – 78 единиц, а также в области Улытау – 41.

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