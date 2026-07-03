Где больше всего электрокаров в Казахстане
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В Казахстане число электромобилей за год выросло более чем на 55%.
По состоянию на 1 июня 2026 года в республике зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля. За год их количество увеличилось на 55,6%. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года в стране насчитывалось 15 835 электрокаров.
Больше всего электромобилей зарегистрировано в Алматы. На город приходится 62% всего парка электрокаров страны – 15 280 автомобилей.
В тройку регионов-лидеров также вошли Астана, где зарегистрировано 2 885 электромобилей, и Алматинская область с 1 589 машинами.
Электромобили зарегистрированы во всех регионах страны, однако их количество распределено неравномерно. Меньше всего таких автомобилей насчитывается в области Абай – 78 единиц, а также в области Улытау – 41.
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