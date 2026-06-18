За 5 месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 12 тысяч аварий. При этом число погибших и количество смертельных ДТП по сравнению с прошлым годом сократились, передает BAQ.kz.

По данным Energyprom.kz, за январь-май 2026 года на дорогах страны погибли 600 человек против 740 человек годом ранее и 767 человек за аналогичный период 2024 года. Численность раненых также немного снизилась – с 16,6 тыс. человек в январе-мае 2025 года до 16,1 тыс. человек за пять месяцев текущего года.

Однако наибольшее количество ДТП было зарегистрировано в Алматы – 3 тыс. случаев. Это почти четверть всех аварий по стране. Далее следуют Алматинская область (1,2 тыс. случаев) и Астана (964 случая). Наименьшее количество ДТП зафиксировано в Улытауской области – 82 случая.

Столь высокий показатель Южной столицы во многом объясняется масштабами мегаполиса и высокой интенсивностью дорожного движения. Алматы является крупнейшим городом страны по численности населения и одновременно лидирует по количеству зарегистрированных автомобилей. Кроме того, ежедневно на дороги города выезжают сотни тысяч машин, включая значительный поток транспорта из пригородов и соседних населённых пунктов. В результате транспортная нагрузка здесь существенно выше, чем в большинстве других регионов страны.

По числу пострадавших в ДТП лидером также стал Алматы – в результате аварий травмы получили 3,2 тыс. человек. В Алматинской области пострадали 1,8 тыс. человек, в Астане – 1,1 тыс. человек, в Жамбылской области – 1 тыс. человек

При этом ситуация с летальными случаями выглядит иначе. Наибольшая численность погибших в ДТП наблюдалась в Туркестанской области: 100 человек. Далее следуют Алматинская (84 человека) и Жамбылская (58 человек). На эти три региона суммарно пришлось более 40% всех смертей в результате ДТП по стране. Для сравнения: в Алматы, несмотря на максимальное количество аварий, погибли 22 человека, а в Астане – 11 человек.

ДТП со смертельным исходом заслуживают отдельного внимания. По итогам января-мая 2026-го в стране было зарегистрировано 463 таких происшествия, против 593 годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2022-го показатель составлял 572 случая. Уменьшается и доля смертельных аварий в общем количестве ДТП. Если в январе-мае 2022-го она составляла 11%, то в текущем году – 3,8%.

Наибольшее количество ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано в Туркестанской области: 76 случаев. Далее следуют Алматинская (71 случай) и Жамбылская (48 случаев) области. Совокупно на эти три региона пришлось 42,1% всех смертельных ДТП в стране.

Если рассматривать долю таких происшествий в общем количестве ДТП внутри каждого региона, различия становятся ещё заметнее. В Туркестанской области смертельным исходом завершились 16,5% всех зарегистрированных ДТП, в Карагандинской – 15,8%, в Северо-Казахстанской – 8,2%, в Жамбылской – 6,9%, в Алматинской – 6%. Для сравнения: в Алматы показатель составил 0,4%, в Астане – 1%.

Ранее автомобиль перевернулся по дороге на плато Асы в Алматинской области.