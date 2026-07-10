Где в Казахстане есть газ: Атырау — почти 100%, а Павлодар, Абай и СКО — 0%
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Уровень газификации Казахстана превысил 64%, однако разрыв между регионами сохраняется. Если в одних областях природный газ доступен практически каждому жителю, то в других его по-прежнему нет. BAQ.KZ рассказывает, как сегодня выглядит газовая карта страны.
Согласно информации аналитичексого портала ranking.kz, за последние десять лет Казахстан значительно продвинулся в развитии газовой инфраструктуры. Если в 2016 году природным газом были обеспечены около 43% населения, то к началу 2026 года этот показатель превысил 64%. Сегодня доступ к голубому топливу имеют уже более 13 миллионов человек. При этом Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу довести уровень газификации страны до 80%, сделав развитие газовой инфраструктуры одним из приоритетов государственной политики.
Как распределяется газификация по регионам Казахстана
Лидерами по уровню газификации являются:
- Атырауская область – 99,8%;
- Мангистауская область – 99,8%;
- Западно-Казахстанская область – 99,7%;
- Алматы – 99,6%;
- Шымкент – 97,8%;
- Актюбинская область – 94,2%;
- Жамбылская область – 92%.
В то же время в ряде регионов природный газ остается недоступным для большинства жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в:
- Карагандинской области – 5,8%;
- области Улытау – 4,3%;
- Восточно-Казахстанской области – 3,3%.
Полностью негазифицированными пока остаются:
- Северо-Казахстанская область;
- Павлодарская область;
- область Абай.
Именно эти регионы сегодня считаются основными точками роста для будущих проектов газификации.
Как планируется решить проблему
По итогам 2025 года в Казахстане реализовали 84 проекта газоснабжения. Благодаря этому природный газ пришел в 94 населенных пункта, а доступ к нему получили более 354 тысяч жителей. За год в стране построили около 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей.
В 2026 году работы продолжаются. Из республиканского бюджета на развитие газотранспортной системы выделено 27,3 млрд тенге. Ожидается, что уже в этом году возможность подключиться к природному газу получат еще 36 тысяч человек.
Одновременно реализуются крупные инфраструктурные проекты. Один из них – строительство компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода до Костаная. Он должен обеспечить газом не только жителей области, но и будущие промышленные предприятия.
Продолжается и строительство второй нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Уже до конца этого года планируется завершить укладку около 1,5 тысячи километров трубопровода. После завершения второго этапа его пропускная способность увеличится до 15 млрд кубометров газа в год.
Кроме того, строится вторая нитка газопровода «Алматы – Талдыкорган», которая позволит обеспечить дополнительные объемы газа для Алматинской области и области Жетысу.
Туркестанская область приближается к 90%
Активно газифицируется Туркестанская область. Только в прошлом году здесь ввели в эксплуатацию 45 объектов газовой инфраструктуры, благодаря чему газ получили более 102 тысяч жителей.
Сегодня газифицированы уже 606 населенных пунктов, а уровень газификации достиг 88%. До конца нынешнего года планируется построить еще 33 объекта, после чего показатель вырастет до 89,5%, а природным газом будут обеспечены почти 2 миллиона жителей региона.
Костанай готовится к масштабному развитию
В Костанайской области уже реализовано 22 проекта газификации из запланированных 56. После завершения всей программы уровень газификации населения должен достигнуть почти 68%.
Дополнительно власти планируют реализовать еще восемь проектов в 2026–2028 годах стоимостью более 6 млрд тенге. По мнению специалистов, именно строительство магистрального газопровода до Костаная позволит привлечь новые производства, создать рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность региона.
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