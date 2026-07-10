Уровень газификации Казахстана превысил 64%, однако разрыв между регионами сохраняется. Если в одних областях природный газ доступен практически каждому жителю, то в других его по-прежнему нет. BAQ.KZ рассказывает, как сегодня выглядит газовая карта страны.

Согласно информации аналитичексого портала ranking.kz, за последние десять лет Казахстан значительно продвинулся в развитии газовой инфраструктуры. Если в 2016 году природным газом были обеспечены около 43% населения, то к началу 2026 года этот показатель превысил 64%. Сегодня доступ к голубому топливу имеют уже более 13 миллионов человек. При этом Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу довести уровень газификации страны до 80%, сделав развитие газовой инфраструктуры одним из приоритетов государственной политики.

Как распределяется газификация по регионам Казахстана

Лидерами по уровню газификации являются:

Атырауская область – 99,8%;

– 99,8%; Мангистауская область – 99,8%;

– 99,8%; Западно-Казахстанская область – 99,7%;

– 99,7%; Алматы – 99,6%;

– 99,6%; Шымкент – 97,8%;

– 97,8%; Актюбинская область – 94,2%;

– 94,2%; Жамбылская область – 92%.

В то же время в ряде регионов природный газ остается недоступным для большинства жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в:

Карагандинской области – 5,8%;

– 5,8%; области Улытау – 4,3%;

– 4,3%; Восточно-Казахстанской области – 3,3%.

Полностью негазифицированными пока остаются:

Северо-Казахстанская область ;

; Павлодарская область ;

; область Абай.

Именно эти регионы сегодня считаются основными точками роста для будущих проектов газификации.

Как планируется решить проблему

По итогам 2025 года в Казахстане реализовали 84 проекта газоснабжения. Благодаря этому природный газ пришел в 94 населенных пункта, а доступ к нему получили более 354 тысяч жителей. За год в стране построили около 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей.

В 2026 году работы продолжаются. Из республиканского бюджета на развитие газотранспортной системы выделено 27,3 млрд тенге. Ожидается, что уже в этом году возможность подключиться к природному газу получат еще 36 тысяч человек.

Одновременно реализуются крупные инфраструктурные проекты. Один из них – строительство компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода до Костаная. Он должен обеспечить газом не только жителей области, но и будущие промышленные предприятия.

Продолжается и строительство второй нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Уже до конца этого года планируется завершить укладку около 1,5 тысячи километров трубопровода. После завершения второго этапа его пропускная способность увеличится до 15 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, строится вторая нитка газопровода «Алматы – Талдыкорган», которая позволит обеспечить дополнительные объемы газа для Алматинской области и области Жетысу.

Туркестанская область приближается к 90%

Активно газифицируется Туркестанская область. Только в прошлом году здесь ввели в эксплуатацию 45 объектов газовой инфраструктуры, благодаря чему газ получили более 102 тысяч жителей.

Сегодня газифицированы уже 606 населенных пунктов, а уровень газификации достиг 88%. До конца нынешнего года планируется построить еще 33 объекта, после чего показатель вырастет до 89,5%, а природным газом будут обеспечены почти 2 миллиона жителей региона.

Костанай готовится к масштабному развитию

В Костанайской области уже реализовано 22 проекта газификации из запланированных 56. После завершения всей программы уровень газификации населения должен достигнуть почти 68%.

Дополнительно власти планируют реализовать еще восемь проектов в 2026–2028 годах стоимостью более 6 млрд тенге. По мнению специалистов, именно строительство магистрального газопровода до Костаная позволит привлечь новые производства, создать рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность региона.

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