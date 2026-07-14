Применяли ли технологию искусственного дождя в других регионах страны

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в правительстве высказался о применении технологии искусственного дождя, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты спросили, в каких именно регионах использовалась эта технология для снижения последствий сильной жары.

"По имеющимся у нас данным, такой опыт проводился только в Туркестанской области", – сообщил Азат Султанов.

Он отметил, что министерство пока не принимало участия в данном эксперименте.

"Возможно, о его результатах лучше спросить у самих инициаторов. К сожалению, Министерство сельского хозяйства не участвовало в этом опыте", – пояснил вице-министр.

Ранее сообщалось, как в Туркестанской области планируют использовать авиацию и космические технологии для спасения 911 тысяч гектаров земель от засухи.