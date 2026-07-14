Применяли ли технологию искусственного дождя в других регионах страны
Технологию искусственного дождя в Казахстане пока опробовали только в одном регионе.
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Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в правительстве высказался о применении технологии искусственного дождя, передает корреспондент BAQ.KZ.
Журналисты спросили, в каких именно регионах использовалась эта технология для снижения последствий сильной жары.
"По имеющимся у нас данным, такой опыт проводился только в Туркестанской области", – сообщил Азат Султанов.
Он отметил, что министерство пока не принимало участия в данном эксперименте.
"Возможно, о его результатах лучше спросить у самих инициаторов. К сожалению, Министерство сельского хозяйства не участвовало в этом опыте", – пояснил вице-министр.
Ранее сообщалось, как в Туркестанской области планируют использовать авиацию и космические технологии для спасения 911 тысяч гектаров земель от засухи.
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