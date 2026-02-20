Выявленные нарушения касаются проведения и публикации опросов общественного мнения, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана, на данный момент установлено четыре нарушения, из них три факта незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом, и один факт опубликования итогов такого опроса без соответствующих реквизитов.

– В двух случаях опросы провели физические лица, а в другом случае – юридическое лицо, предварительно не уведомившее Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума. По этим фактам органами прокуратуры привлечены к административной ответственности двое граждан и одно юридическое лицо по части 3 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, на них наложены штрафы. Также собственник одного печатного издания привлечен по части 1 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за публикацию результатов опроса общественного мнения без предусмотренных законом обязательных реквизитов, – сообщили в ГП.

Ранее мы рассказывали, что телеграм-канал "Уральская неделя" наказали за незаконное проведение и публикацию опроса о референдуме.

В Генпрокуратуре напомнили, что в соответствии с Конституцией Республики Казахстан (ст.83) органы прокуратуры обеспечивают надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.

– С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство, – говорится в сообщении.

В надзорном органе еще раз напомнили, что в силу статьи 7-1 Конституционного закона «О республиканском референдуме» опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п.9 ст.28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан»).

За нарушение данных требований установлена административная ответственность по статье 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.