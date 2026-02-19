Телеграм-канал издания «Уральская неделя» привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 120 КоАП – "Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства РК", передает BAQ.KZ.

Дело в отношении издания «Уральская неделя» (ТОО «Журналистская инициатива») было рассмотрено в Специализированном суде по административным правонарушениям г. Уральска.

Как стало известно, 11 февраля 2026 года в телеграм-канале был опубликован опрос общественного мнения касательно проведения референдума по проекту новой Конституции РК, запланированного на 15 марта 2026 года.

– В соответствии c п.9 ст.28 Конституционного закона «О выборах в РК», право проводить опрос общественного мнения имеют юридические лица, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК с приложением копий соответствующих документов. В случае нарушения требований проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами, лицо несет административную и иную ответственность, установленную законами РК. Данные требования направлены на обеспечение прозрачности, достоверности и равных условий в период подготовки и проведения референдума, а также на защиту избирательных прав граждан, – отмечают в областном суде ЗКО.

Судом установлено, что публикация опроса не соответствовала установленным законом требованиям. Виновность ТОО подтверждена материалами дела, включая постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и скриншоты размещенной публикации.

Постановлением суда ТОО «Журналистская инициатива» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.120 КоАП, и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 129 750 тенге (30 МРП).

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в ЦИК РК разъяснили правила публикации опросов по референдуму. По состоянию на 18 февраля в ЦИК РК поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от четырех юридических лиц с приложением копий соответствующих документов. Это ОО «Научно-исследовательская Ассоциация «Институт демократии», ТОО «Исследовательский институт «Общественное мнение», ТОО «DATAMETRICS» и Частное учреждение «Институт общественной политики партии «AMANAT».