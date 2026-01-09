Американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций, в том числе 31 структуры ООН, которые Вашингтон считает противоречащими интересам страны.

В их числе Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), который поддерживает охрану материнского и детского здоровья и борется с сексуальным и гендерным насилием; Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), способствующая глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата; Фонд демократии ООН, финансирующий и поддерживающий проекты гражданского общества в сфере демократического развития и другие подразделения Секретариата ООН, расположенные в Нью-Йорке и в других местах, в том числе занимающиеся вопросами защиты детей в условиях вооруженных конфликтов и прекращения использования сексуального насилия как орудия войны.

В перечень также входят четыре из пяти региональных комиссий ООН (для Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Азии, Африки, а также Латинской Америки и Карибского бассейна), которые являются ключевыми платформами многостороннего сотрудничества.

Решение о выходе из структур ООН означает "прекращение участия в деятельности или финансирования этих структур в той мере, в какой это допускается законом", говорится в меморандуме.

Как подчеркнул Генеральный секретарь ООН, несмотря на решение США, работа Организации продолжится.

- Все структуры Организации Объединенных Наций будут продолжать выполнять свои мандаты, предоставленные государствами-членами, – говорится в заявлении. – Организация Объединенных Наций несет ответственность перед теми, кто полагается на нашу работу. Мы будем и дальше выполнять возложенные на нас задачи.

В соответствии с Уставом ООН, взносы в регулярный бюджет Организации и бюджет операций по поддержанию мира утверждаются Генеральной Ассамблеей и считаются обязательными для всех государств-членов.

На 2026 год Генеральная Ассамблея утвердила регулярный бюджет в размере 3,45 миллиарда долларов, что представляет собой резкое сокращение по сравнению с предыдущими годами, включая уменьшение финансовых ресурсов на 15 процентов и почти 19-процентное сокращение численности персонала.