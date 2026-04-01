Генсек ООН встревожен угрозами Трампа уничтожить иранскую цивилизацию
Он подчеркнул, что нет военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение общества.
Сегодня 2026, 01:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Трамп, на фоне приближающегося срока своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива, заявил, что «иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование этой ночью», добавив при этом, что не хотел бы этого.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен любыми заявлениями, которые предполагают, что целые гражданские населения или цивилизации могут пострадать из-за политических или военных решений. Нет военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение общества или преднамеренное причинение страданий гражданам», – подчеркнул Дюжаррик на брифинге.
Гутерреш убежден, что конфликты заканчиваются только тогда, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения.
