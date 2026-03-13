Начальник управления Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Айдос Алиев на брифинге рассказал о подтоплениях и возможных зонах риска в стране, передает BAQ.KZ.

По его словам, географическое положение Казахстана делает отдельные регионы уязвимыми к природным угрозам, в том числе к паводкам и подтоплениям. При оценке рисков специалисты «Казгидромета» учитывают глубину промерзания грунта и уровень увлажнения почвы осенью. Эти показатели позволяют прогнозировать потенциальные зоны подтоплений.

«В любом населённом пункте уровень риска зависит от того, какие превентивные меры были приняты заранее. Столица регулярно очищается от снега, а защитные сооружения выполняют роль контррегуляторов и помогают защищать город. При этом нельзя однозначно сказать, находится ли Астана в зоне риска или нет, поскольку паводки - это сложный природный процесс, который невозможно полностью контролировать», — отметил Айдос Алиев.

Он подчеркнул, что МЧС готово круглосуточно реагировать на любые чрезвычайные ситуации природного характера.

«Несмотря на то что паводки и подтопления носят во многом неконтролируемый характер, наше министерство работает в круглосуточном режиме и готово оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, чтобы минимизировать последствия для населения», - добавил он.

Читай также: Аварийная школа, закрытые кружки и паводки: жители Атырауской области обратились к властям