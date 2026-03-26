АО "АК Алтыналмас" прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию о гибели человека на территории предприятия в Акмолинской области, заявив об отсутствии отношения к данному инциденту, передает BAQ.kz.

В компании подчеркнули, что человек, о котором идет речь в публикациях, не является и ранее не являлся сотрудником предприятия.

"Лицо, о котором идет речь в публикациях, не является и ранее не являлся работником Общества", - сообщили в компании.

По имеющимся данным, погибший работал в другой организации.

"Данное лицо осуществляло трудовую деятельность в качестве сотрудника охраны ТОО ЧОСА „Саланг“, задействованного на территории ТОО „Казахалтын Технолоджи“ (ЗИФ Аксу)", - уточняется в заявлении.

В компании также отметили, что комментарии по подобным инцидентам должен предоставлять непосредственный работодатель.

"Официальная информация по инцидентам, связанным с работниками, предоставляется работодателем в рамках его компетенции", - пояснили в «Алтыналмас».

В связи с этим соответствующие разъяснения уже были даны юридической службой охранной организации.

В "Алтыналмас" подчеркнули, что не имеют отношения к произошедшему, однако готовы содействовать расследованию.

"АО „АК Алтыналмас“ не имеет отношения к данному инциденту. Вместе с тем Общество готово оказать уполномоченным государственным органам все необходимое содействие", - заявили в компании.

Также в компании сообщили, что официальных обращений по данному факту в их адрес не поступало.

Отдельно было отмечено, что распространение недостоверной информации может повлечь ответственность.

"Распространение непроверенной информации, способной нанести ущерб деловой репутации организации, влечет ответственность в соответствии с законодательством", - подчеркнули в компании.

Что произошло

Ранее сообщалось, что в поселке Аксу Акмолинской области было обнаружено тело работника на участке рудника, связанном с деятельностью АО "АК Алтыналмас". По данным инспекции труда, по факту происшествия планируется проведение специального расследования.

В департаменте полиции региона сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту суицида. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.