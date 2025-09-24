Гибель срочника в Жетысу: начато досудебное расследование
Гибель срочника прокомментировали в Генеральной прокуратуре.
По факту гибели срочника на полигоне "Жетісу" начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал заместитель Генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев.
"Дело находится в производстве военной прокуратуры и под контролем Главной военной прокуратуры. Ответственность причастных лиц будет определена судом", — сказал он.
Напомним, 23 сентября, в области Жетысу военнослужащий срочной службы получил смертельное огнестрельное ранение. Как сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВС, инцидент произошёл на учебно-тренировочном полигоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
