Гибель срочника в Жетысу: начато досудебное расследование

Гибель срочника прокомментировали в Генеральной прокуратуре.

Фото: из открытых источников

По факту гибели срочника на полигоне "Жетісу" начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал заместитель Генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев.

"Дело находится в производстве военной прокуратуры и под контролем Главной военной прокуратуры. Ответственность причастных лиц будет определена судом", — сказал он.

Напомним, 23 сентября, в области Жетысу военнослужащий срочной службы получил смертельное огнестрельное ранение. Как сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВС, инцидент произошёл на учебно-тренировочном полигоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием.

