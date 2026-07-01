Гидрологическая обстановка в Наурызбайском районе Алматы остается стабильной
ДЧС Алматы и службы гражданской защиты продолжают круглосуточный мониторинг ситуации.
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На территории Наурызбайского района Алматы гидрологическая обстановка на данный час остается стабильной, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в ДЧС города, служба наблюдения и оповещения, аварийно-механизированная бригада Казселезащиты МЧС, а также службы гражданской защиты находятся в полной готовности.
"ДЧС города Алматы, служба наблюдения и оповещения, а также аварийно-механизированная бригада Казселезащиты МЧС, службы гражданской защиты находятся в полной готовности и продолжают круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки", – говорится в сообщении.
После полной стабилизации обстановки и устранения угрозы жители смогут вернуться в свои дома. О времени возвращения население проинформируют дополнительно.
Напомним, экстренная эвакуация началась из-за риска селевых потоков в Алматы.
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