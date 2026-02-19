Министерство туризма и спорта Республики Казахстан прокомментировало ситуацию с тренировочным залом для воспитанниц СДЮСШОР №1 города Астана, передает BAQ.KZ.

Ранее в соцсетях распространилось видеообращение родителей спортсменок сборной РК по художественной гимнастике, в котором они пожаловались на то, что в связи с покупкой бывшего гостиничного комплекса "Думан", где они всегда занимались, "Отбасы банком" их дети лишаются единственного профессионального зала в Астане.

Министерство туризма и спорта Казахстана сообщило, что в настоящее время АО "Отбасы банк" продлило предоставление спортсменам специализированного зала до 1 июня текущего года, что позволило обеспечить непрерывность учебно-тренировочного процесса.

Кроме того, по информации Управления физической культуры и спорта акимата города Астаны, прорабатывается вопрос аренды спортивного зала велотрека Сарыарка на период с 1 июня до конца текущего года.

– Согласно информации акимата города осуществляется строительство специализированной пристройки зала художественной гимнастики к спортивному комплексу Женис по ул. Жангельдина, 9а. Проектом предусмотрены два помоста размером 14×14 метров и высота зала 14 метров. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года, – сообщили в ведомстве.

Министерство туризма и спорта подчёркнуло, что приоритетом в деятельности центрального госоргана является обеспечение стабильных условий для подготовки спортсменов. В случае, если альтернативная площадка не будет определена, вопрос дальнейшего использования существующего зала будет пересматриваться с учётом интересов детей, с соответствующим информированием средств массовой информации.

– Ситуация находится на контроле, – заверили в ведомстве.

