Глава государства наградил Елену Рыбакину орденом «Барыс» III степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Барыс» III степени за выдающиеся спортивные заслуги и большой вклад в развитие и популяризацию тенниса в Казахстане.

Ранее Глава государства поздравил Елену Рыбакину с триумфом на открытом чемпионате США и статусом первой ракеткой мира по теннису, отметив историческое значение этого успеха и неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.

Напомним, Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира и вышла в полуфинал US Open.

Выход в полуфинал стал для Рыбакиной историческим достижением. Благодаря этому результату она гарантированно возглавит мировой рейтинг WTA по итогам US Open, независимо от выступлений других теннисисток на турнире.