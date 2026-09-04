Глава государства назначил нового акима Алматинской области
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Чингиса Аринова акимом Алматинской области.
«Указом Главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен акимом Алматинской области», – говорится в сообщении.
Что известно о Чингисе Аринове
Он родился 29 октября 1983 года в Алматинской области. Ему 42 года.
Образование
Чингис Аринов имеет три высших образования.
Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международные отношения», Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности «Правоведение», а также Академию гражданской авиации по специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта».
Владеет казахским и русским языками.
Карьера
Свою профессиональную деятельность Чингис Аринов связал с государственной службой и системой государственной безопасности.
В 2006-2022 годах он занимал различные офицерские и руководящие должности в Службе государственной охраны Республики Казахстан.
В 2022 году Аринов стал заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан.
В феврале 2024 года Чингис Аринов был назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Этот пост он занимал до сентября 2026 года.
За годы службы ему было присвоено специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны Республики Казахстан. В 2025 году он получил звание генерал-лейтенанта.
Награды
Чингис Аринов награжден медалями:
- «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» II и III степени;
- «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл»;
- «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл».
Ранее Президент освободил от должности акима Алматинской области Марата Султангазиева.
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