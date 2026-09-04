Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Чингиса Аринова акимом Алматинской области.

«Указом Главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен акимом Алматинской области», – говорится в сообщении.

Что известно о Чингисе Аринове

Фото: primeminister.kz

Он родился 29 октября 1983 года в Алматинской области. Ему 42 года.

Образование

Чингис Аринов имеет три высших образования.

Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международные отношения», Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности «Правоведение», а также Академию гражданской авиации по специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта».

Владеет казахским и русским языками.

Карьера

Свою профессиональную деятельность Чингис Аринов связал с государственной службой и системой государственной безопасности.

В 2006-2022 годах он занимал различные офицерские и руководящие должности в Службе государственной охраны Республики Казахстан.

В 2022 году Аринов стал заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан.

В феврале 2024 года Чингис Аринов был назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Этот пост он занимал до сентября 2026 года.

За годы службы ему было присвоено специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны Республики Казахстан. В 2025 году он получил звание генерал-лейтенанта.

Награды

Чингис Аринов награжден медалями:

«Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» II и III степени;

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл»;

«Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл».

Ранее Президент освободил от должности акима Алматинской области Марата Султангазиева.