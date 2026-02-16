Глава государства особо отметил достижение женской сборной «Томирис»

Сегодня 2026, 17:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 17:31
Сегодня 2026, 17:31
26
Фото: Акорда

На  церемонии награждения участников команд – победителей международного турнира UAE SWAT Challenge-2026 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо отметил достижение женской сборной «Томирис», передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

– Наши прекрасные девушки продемонстрировали филигранное мастерство и волю к победе, став победительницами среди женщин. Отрадно, что все пять подразделений, защищавших честь Казахстана, вошли в топ-20 лучших команд. Это и есть пример истинного, созидательного патриотизма. Весь мир воочию убедился в силе наших сыновей и дочерей. Благодаря вашей безупречной тактической подготовке, исключительной энергии и слаженной командной работе мировое сообщество еще раз убедилось, что мы – смелая, стойкая и сильная духом нация. Выражаю искреннюю признательность вам, вашим тренерам и военному руководству, – сказал Президент.

Глава государства считает, что сотрудники специальных подразделений и военнослужащие всегда и везде должны быть примером строгой дисциплины, воинского профессионализма, готовности к решительным действиям для защиты интересов государства.

– Нынешняя сложная, нестабильная геополитическая обстановка требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности государства, в том числе с точки зрения военно-технического оснащения нашей армии. Поэтому государство уделяет повышенное внимание комплексной модернизации и всестороннему технологическому переоснащению военно-силового блока. Ваш успех на этих соревнованиях – это результат системного развития силовых структур Казахстана, высокой моральной и физической подготовки военнослужащих. Уверен, ваше беззаветное служение нашей Родине, ваша верность присяге будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана, – полагает Президент.

Самое читаемое

Наверх