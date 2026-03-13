Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста Ербола Хамитова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, передает BAQ.KZ.

Об этом в своем телеграм-канале написал Советник – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров.



В поздравлении отмечается, что благодаря упорному труду и силе духа спортсмен прошел сложный путь и добился выдающегося результата, достойного глубокого уважения.



Ранее знаменосец сборной команды Казахстана стал бронзовым призером в лыжных гонках на Паралимпиаде.



Президент пожелал Ерболу Хамитову новых ярких побед, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.