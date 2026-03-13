  • Глава государства поздравил Ербола Хамитова с победой на Паралимпиаде

Глава государства поздравил Ербола Хамитова с победой на Паралимпиаде

Сегодня 2026, 19:23
Минтуризма и спорта РК Сегодня 2026, 19:23
Сегодня 2026, 19:23
Фото: Минтуризма и спорта РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста Ербола Хамитова с  завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, передает BAQ.KZ.

Об этом в своем телеграм-канале написал Советник – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров.

В поздравлении отмечается, что благодаря упорному труду и силе духа спортсмен прошел сложный путь и добился выдающегося результата, достойного глубокого уважения.

Ранее знаменосец сборной команды Казахстана стал бронзовым призером в лыжных гонках на Паралимпиаде.

Президент пожелал Ерболу Хамитову новых ярких побед, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

