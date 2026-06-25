Глава государства присудил премии и гранты в области СМИ

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Акорда Сегодня 2026, 15:49
Сегодня 2026, 15:49
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Фото: Акорда

Распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева присуждены премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, а также вручены гранты и объявлены благодарности.

Премии Президента в области СМИ получили главный редактор сетевого издания "Time.kz" Руслан Бахтигареев, собственный корреспондент газеты "Egemen Qazaqstan" в Акмолинской области Байкал Баядилов, фотокорреспондент информационного агентства "NewTimes.kz" Алибек Ибраев и заместитель директора дирекции информационно-аналитических программ телеканала "Qazaqstan" Кайрат Мусакулов.

Гранты Президента в области СМИ присуждены старшему корреспонденту агентства "Baq.kz" Олжасу Адаю, редактору службы информационно-аналитических программ агентства "Хабар" Ботагоз Айтжановой, контент-мейкеру Жазире Байдалы и корреспонденту агентства "Zakon.kz" Екатерине Елисеевой.

Кроме того, объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан. Ее удостоены творческие коллективы телеканала "Астана", газет "Вечерний Алматы" и "Жас Алаш", а также информационного портала "Abai.kz".

Ранее Президент поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.

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