Глава государства присудил премии и гранты в области СМИ

Распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева присуждены премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, а также вручены гранты и объявлены благодарности.

Премии Президента в области СМИ получили главный редактор сетевого издания "Time.kz" Руслан Бахтигареев, собственный корреспондент газеты "Egemen Qazaqstan" в Акмолинской области Байкал Баядилов, фотокорреспондент информационного агентства "NewTimes.kz" Алибек Ибраев и заместитель директора дирекции информационно-аналитических программ телеканала "Qazaqstan" Кайрат Мусакулов.

Гранты Президента в области СМИ присуждены старшему корреспонденту агентства "Baq.kz" Олжасу Адаю, редактору службы информационно-аналитических программ агентства "Хабар" Ботагоз Айтжановой, контент-мейкеру Жазире Байдалы и корреспонденту агентства "Zakon.kz" Екатерине Елисеевой.

Кроме того, объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан. Ее удостоены творческие коллективы телеканала "Астана", газет "Вечерний Алматы" и "Жас Алаш", а также информационного портала "Abai.kz".