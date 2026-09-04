Глава государства проводил Президента Лаоса в столичном аэропорту

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, завершившего официальный визит в Казахстан.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие казахстанско-лаосских отношений. В центре внимания – укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей, сотрудничество в транспортно-логистической сфере и другие направления взаимодействия.

Тхонглун Сисулит прибыл в Астану после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Лаосом были установлены в 1997 году. Нынешний официальный визит призван придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.