  • Главная
  • Новости
  • Глава государства проводил Президента Лаоса в столичном аэропорту

Глава государства проводил Президента Лаоса в столичном аэропорту

4 Сентября 2026, 14:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда 4 Сентября 2026, 14:59
4 Сентября 2026, 14:59
104
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, завершившего официальный визит в Казахстан.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие казахстанско-лаосских отношений. В центре внимания – укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей, сотрудничество в транспортно-логистической сфере и другие направления взаимодействия.

Тхонглун Сисулит прибыл в Астану после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Лаосом были установлены в 1997 году. Нынешний официальный визит призван придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Самое читаемое

Наверх