Глава государства встретил премьер-министра Грузии во Дворце независимости
В ходе официального визита стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также подпишут ряд документов о сотрудничестве.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял во Дворце Независимости прибывшего с официальным визитом в Астану премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает BAQ.KZ.
Запланированы встречи премьер-министра Грузии и президента Казахстана в форматах тет-а-тет и расширенных переговоров. По итогам переговоров профильные ведомства двух стран подпишут меморандумы о сотрудничестве в различных сферах.
Напомним, в декабре прошлого года на полях международного форума в Ашхабаде Президент Касым-Жомарт Токаев уже встречался с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Глава государства тогда подчеркнул, что Грузия остается надежным и проверенным временем партнером Казахстана на Южном Кавказе. Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.
А 22 апреля 2026 года Астану посещал Президент Грузии Михаил Кавелашвили для участия в Региональном экологическом саммите RES 2026, где выступил с речью о приоритетах экологической политики и устойчивого развития. На полях форума состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Михаила Кавелашвили. Главы государств обсудили состояние и перспективы казахстанско-грузинских отношений, уделив особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также расширению транспортно-транзитного взаимодействия.
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