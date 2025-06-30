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Глава КФФ намекнул на возможную отставку тренера сборной Казахстана

Сегодня, 11:19
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пресс-служба КФФ Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Фото: пресс-служба КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров прокомментировал предстоящие матчи сборной Казахстана, передает BAQ.KZ.

В сентябре сборная Казахстана проведет домашний матч против Уэльса в рамках квалификации ЧМ-2026. Следующую игру команда проведет против Бельгии на выезде. Далее следует матч против Лихтенштейн, который также пройдет в гостях.

"Будем смотреть как пройдет игра с Уэльсом, с Бельгией, Узбекистаном. Если результата не будут, примем кадровое решение", - сказал Омаров в кулуарах Правительства, отвечая на вопрос о том, какое время дает руководство Федерации главному тренеру сборной Али Алиеву.

Ранее Марат Омаров признал проблему существующих договорных матчей. 

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