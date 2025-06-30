Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров прокомментировал предстоящие матчи сборной Казахстана, передает BAQ.KZ.

В сентябре сборная Казахстана проведет домашний матч против Уэльса в рамках квалификации ЧМ-2026. Следующую игру команда проведет против Бельгии на выезде. Далее следует матч против Лихтенштейн, который также пройдет в гостях.

"Будем смотреть как пройдет игра с Уэльсом, с Бельгией, Узбекистаном. Если результата не будут, примем кадровое решение", - сказал Омаров в кулуарах Правительства, отвечая на вопрос о том, какое время дает руководство Федерации главному тренеру сборной Али Алиеву.

Ранее Марат Омаров признал проблему существующих договорных матчей.