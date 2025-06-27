Женские футбольные клубы Казахстанской премьер-лиги ставят перед собой цели выйти на европейские турниры, заявил президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в интервью корреспонденту BAQ.KZ.

"Как вы знаете, в этом году в Казахстане впервые стартовал женский чемпионат. УЕФА наши партнёры уделяют большое внимание развитию женского футбола. Мы также наблюдаем рост уровня игры от детско-юношеского до профессионального уровня. Ожидаю, что результаты женского чемпионата Казахстана в этом году будут весьма интересными. Уже есть сильные команды, в том числе частные клубы, которые ставят перед собой амбициозные цели - выход в Лигу чемпионов, Лигу конференций и другие международные турниры. В женском футболе предусмотрены серьёзные гонорары, как и в мужском", - сказал Марат Омаров.

Он отметил, что это направление будет только развиваться, и федерация готова его поддержать.

"Я лично поддерживаю это направление и убеждён, что женский футбол в Казахстане будет расти и укрепляться".

На вопрос о том, смотрит ли он сам женский чемпионат, Омаров ответил так:

"Я смотрел матчи "БИИК-Шымкент" у них действительно очень сильный состав, много квалифицированных легионеров. Команда ставит амбициозные цели: побеждать с крупным счетом, добиваться высокого уровня. Главная задача - выйти в Лигу конференций, Лигу Европы, Лигу чемпионов. Потому что участие в этих турнирах приносит серьёзные бонусы и открывает доступ к крупным инвестициям", - сказал Омаров.

Он подчеркнул, что именно об этой модели говорил Глава государства, когда подчеркивал важность привлечения внебюджетных инвестиций, в том числе в спорт.

"На мой взгляд, команда уже показывает достойный уровень, особенно учитывая, что это первый сезон. В дальнейшем конкуренция будет только расти.

Мы также призываем все клубы активнее развивать женское направление - не только на декларативном уровне, но и в реальной клубной структуре", - заключил Марат Омаров.

Ранее Марат Омаров признал, что в казахстанском футболе есть договорные матчи.