Казахстан и Международное агентство по атомной энергии договорились расширять сотрудничество в мирном атоме. Для страны, которая готовится строить первую атомную электростанцию, это особенно важно. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил это с постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене Ермеком Кошербаевым.

Гросси положительно оценил итоги своего визита в Казахстан в мае этого года. По его словам, партнерство развивается в атомной энергетике, ядерной медицине, прикладных ядерных технологиях и подготовке казахстанских специалистов.

Ермек Кошербаев напомнил, что развитие атомной энергетики названо одним из ключевых приоритетов Послания Президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, участие в работе МАГАТЭ остается важным внешнеполитическим приоритетом Астаны, особенно в связи с планами по строительству атомных электростанций. Постпред поблагодарил агентство за экспертную и консультационную поддержку.

Подготовка к строительству первой АЭС уже идет. Сегодня Курултай принял бюджет на 2027–2029 годы, в котором на изыскательские работы по проекту АЭС «Балхаш» заложено 16,2 млрд теңге.

Сотрудничество Казахстана с МАГАТЭ давнее. В Усть-Каменогорске на базе Ульбинского металлургического завода с 2019 года работает Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, единственный в мире. Это гарантированный резерв ядерного топлива, к которому страны могут обратиться, если поставки по каким-то причинам прервутся.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в углублении сотрудничества и укреплении международного режима ядерной безопасности.