Глава Минздрава объяснила, почему QazVac не зарегистрировали в ВОЗ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве прокомментировала вопрос о том, почему казахстанская вакцина от коронавируса QazVac до сих пор не получила регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает BAQ.KZ
Журналисты напомнили, что в апреле 2026 года Казахстан достиг третьего уровня зрелости ВОЗ в сфере регулирования обращения лекарственных средств. Это позволило пройти процедуру регистрации вакцины.
«Вакцина QazVac не зарегистрирована ввиду уже отсутствия целесообразности. Со стороны ВОЗ в 2023-2024 году были предъявлены дополнительные требования для ее регистрации. На данный момент ее актуальность уже отпала», - сказала Альназарова.
Ранее Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств.
Также сообщалось о том, что число подразделений госпитальной фармации увеличат до 411. Медленнее всего подразделения госпитальной фармации открываются в Восточно-Казахстанской области, а также в областях Абай и Улытау. Альназарова отметила, что в этих регионах необходимо ускорить их открытие и обеспечить их специалистами.
Самое читаемое
- Казахстан собрал один из крупнейших урожаев за 15 лет: что стоит за высокими показателями
- Гололёд и заморозки: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
- Учёные СКУ разработали технологию повышения долговечности дорог с использованием промышленных отходов
- Трамп окончательно проиграл суд против WSJ из-за письма Эпштейну
- Одна из 2,5 тысячи в мире: казахстанский профессор получила редкое признание