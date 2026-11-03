Глава Минздрава объяснила, почему QazVac не зарегистрировали в ВОЗ

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве прокомментировала вопрос о том, почему казахстанская вакцина от коронавируса QazVac до сих пор не получила регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает BAQ.KZ

Журналисты напомнили, что в апреле 2026 года Казахстан достиг третьего уровня зрелости ВОЗ в сфере регулирования обращения лекарственных средств. Это позволило пройти процедуру регистрации вакцины.

«Вакцина QazVac не зарегистрирована ввиду уже отсутствия целесообразности. Со стороны ВОЗ в 2023-2024 году были предъявлены дополнительные требования для ее регистрации. На данный момент ее актуальность уже отпала», - сказала Альназарова.

Ранее Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств.

Также сообщалось о том, что число подразделений госпитальной фармации увеличат до 411. Медленнее всего подразделения госпитальной фармации открываются в Восточно-Казахстанской области, а также в областях Абай и Улытау. Альназарова отметила, что в этих регионах необходимо ускорить их открытие и обеспечить их специалистами.