Глава Минздрава прокомментировала планы по повышению надбавок медработникам поликлиник
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Министр здравохранения Акмарал Альназарова прокомментировала планы ведомства по повышению надбавок медработникам поликлиник, передает BAQ.KZ.
Она отметила, что есть дефицит именно специалистов первичного звена.
«Глава государства говорит, что следующим этапом нужно повысить надбавки специалистам первичного звена, потому что сегодня дефицит в первую очередь формируют специалисты поликлиник.
Вторая причина – это очень высокая текучесть, фактически до 50% в течение 12 месяцев идет сменяемость специалистов поликлиник.
Третья причина – достаточно высокая нагрузка на специалистов, которые не могут сменить это место работы или уйти на перерыв. Участковый врач и участковая медсестра, с учетом ее работы на дому, на участке, несут большую психоэмоциональную нагрузку», - ответила Альназарова на вопрос журналистов о том, почему именно специалистам первичного звена повышают надбавки.
Ранее Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств.
Также сообщалось о том, что число подразделений госпитальной фармации увеличат до 411. Медленнее всего подразделения госпитальной фармации открываются в Восточно-Казахстанской области, а также в областях Абай и Улытау. Альназарова отметила, что в этих регионах необходимо ускорить их открытие и обеспечить их специалистами.
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